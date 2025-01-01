Menú
GRACIAS
Atendiendo la cadena de suministro completa
de productos de costura en México y Centroamérica.
Conecta
a los tomadores clave en la decisión de compra.
Aborda
todos los aspectos de la cadena de suministro.
Muestra
tus tendencias e innovaciones.
Expositores
Sea
Expositor
Presenta tus tendencias e innovaciones y posiciona tu
marca en el epicentro de la industria.
Conozca las opciones de espacio >
GALERÍA 2024
Durante 3 días en piso de exhibición lograrás:
Generar nuevas
oportunidades
de negocio
Incrementar
tus ventas
Interactuar con +14,000
profesionales de la industria
junto con los asistentes de
FESPA Mexico
Conocer las
tendencias en
la industria
Crear alianzas
con fabricantes
potenciales
Experimentar una nueva
forma de negocios con
nuestro programa VIP